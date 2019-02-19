Главные оружейные игроки Ближнего Востока: обзор оборонного рынка

Пока в этом регионе преобладают американские вооружения, но в последние годы занять там свою нишу стремятся российские, китайские и турецкие поставщики

Производство оборонной продукции в странах Персидского залива и прилегающих к нему регионах все больше локализуется. Местные правительства переходят к политике, направленной на снижение затрат, повышение надежности и получение дивидендов от инвестиций в укрепление национального промышленного потенциала. Все эти тенденции наглядно видны на 14-й международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2019, которая проходит в Абу-Даби. За последние годы ОПК Ближнего Востока демонстрирует быстрые темпы роста, причем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) лидируют в сфере разработки новых систем и их продвижении на международные рынки. По мере того как стратегические средства доставки и возможности экспедиционных сил стали приобретать все более важное значение для стран Ближнего Востока, началось увеличение инвестиций в авиационную и военно-морскую технику, а также в легкие транспортируемые системы вооружений. Государства Персидского залива традиционно делают ставку на американские вооружения и продукцию военного назначения (ПВН) ведущих европейских стран. Между тем на рынок региона в последние годы выходят российские, китайские и турецкие поставщики, которые стремятся занять на нем существенную нишу. Главный игрок ОАЭ являются одним из ведущих производителей оборонной продукции на Ближнем Востоке благодаря своему географическому положению, закупкам и способности использовать офсетные программы для развития своего промышленного потенциала.

Оборонная промышленность этой страны существенно консолидировалась в результате формирования в конце 2014 года холдинга Emirates Defense Industries Company, в составе которого работали такие совместные предприятия (СП) и компании, как Mubadala, Tawazun и Emirates Advanced Investment Group (EAIG). Компания Nimr из ОАЭ успешно поставляет военную технику как для своей армии, так и на экспорт. В частности, вооруженным силам страны поставляется семейство боевых машин Nimr, включая защищенный автомобиль, легкую машину поддержки и боевую машину пехоты (БМП). По мере развития компания добилась успехов в экспорте ПВН. В числе достижений — создание производственного предприятия в Алжире и поставка Туркменистану внедорожника Ajban. Nimr также стремится продвинуть свою продукцию на новые рынки и с этой целью подписала соглашения о налаживании партнерских отношений с чешской компанией VOP CZ, малайзийской DefTech и тайской FICO Technology and Engineering.

Описание Бронемашина Nimr © Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

В ОАЭ также развивается судостроение — в 1995 году была создана компания Abu Dhabi Ship Building (ADSB). В настоящий момент к ней присоединились Al Fattan Ship Industry, Dubai Ship Building Engineering и Grandweld. Военно-морскую продукцию предлагает также и холдинг Al Fahad Group. С помощью этих компаний ОАЭ имеют возможность разрабатывать и строить малые и средние патрульные корабли и корветы длиной до 75 м, а также небольшие военные, охранные и коммерческие суда. Также Эмираты способны выполнять техобслуживание и ремонт военных кораблей подобного класса, но не обладают возможностью строительства и обслуживания кораблей большего водоизмещения. Между тем сотрудничество итальянского кораблестроения с военно-морской промышленностью региона помогло таким компаниям, как Leonardo и Fincantieri, укрепить долгосрочные отношения с предприятиями в ОАЭ. Кроме того, подписание в конце 2017 года соглашения с французской компанией Naval Group по корветам Gowind поможет расширить отношения ОАЭ с французской промышленностью в среднесрочной перспективе.

Описание Корвет Abu Dhabi ВМС ОАЭ © Emirates News Agency/Anadolu Agency/Getty Images

В ближайшее время ожидается дальнейшее развитие ОПК Эмиратов, поскольку в конце декабря 2018-го Объединенный комитет ОАЭ по вопросам промышленности и развития оборонного потенциала сообщил о завершении разработки проекта стратегии оборонной промышленности. В рамках этой стратегии реализуется план поддержки местных оборонных предприятий посредством предоставления им "имеющихся инвестиционных возможностей как внутри страны, так и за ее пределами". Ожидается, что реализация этих планов обеспечит более активное участие оборонного комплекса в проектах экономического развития и улучшит базовые показатели ОПК и квалификации рабочей силы ОАЭ. Одновременно растет объем экспортных поставок ОАЭ в других областях техники и в другие регионы. Речь идет о поставках беспилотных летательных аппаратов (БЛА) заказчикам в Африке и стрелкового оружия, боеприпасов и бронетехники в страны Центральной Азии, Африки и за ее пределами. За счет стратегического географического положения в Персидском заливе Эмираты смогли воспользоваться потребностями региона в бронетанковой технике, для обеспечения которых приступили к выпуску ряда моделей как собственной, так и зарубежной разработки. Саудовская Аравия Непосредственная возможность развития оборонно-промышленного потенциала может появиться в Саудовской Аравии после того, как в июне 2018 года королевство заключило соглашение с ОАЭ о совместном производстве легких вооружений, боеприпасов, бронетехники, мишеней, обслуживании военной техники и стандартизации военной промышленности двух государств. Такое тесное сотрудничество позволит двум странам легко наладить совместное производство и обеспечить принятие на вооружение некоторых жизненно важных видов ПВН, а также сократить зависимость от внешних поставщиков.

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Саудовская Аравия — самая большая страна на Ближнем Востоке — стремится активизировать свой ОПК, особенно в связи с тем, что она возобновляет закупки военной техники. Кроме того, в программе Vision 2030 изложен амбициозный план по увеличению закупок отечественной военной техники с 2% до 50% к 2030 году. Учреждение в 2017-м компании Saudi Arabian Military Industries (SAMI), как ожидается, объединит многочисленные имеющиеся в королевстве возможности, в том числе в области самолетостроения, военной электроники, производства и обслуживания бронемашин и производства боеприпасов. Первые разработки SAMI стартовали в 2018-м, когда было запущено СП с испанской компанией Navantia. В рамках этого проекта компания SAMI будет выполнять работы по интеграции боевых систем, а также проектно-конструкторские работы по системам для двух из пяти корветов Avante 2200 по заказу ВМС Саудовской Аравии, поставки которых, как ожидается, будут завершены в 2022 году. Совместное предприятие будет также оказывать материально-техническую поддержку и реализовывать учебные программы в интересах аравийских ВМС.

Описание Корвет проекта Avante 2200 © Carlucho510/CC BY-SA 4.0

Саудовская Аравия также весьма заинтересована в получении доли участия в работах по продукции военного назначения, закупленной у России.

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В октябре 2017-го стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий локализованное производство ПТРК "Корнет-ЭМ", тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и автоматического станкового гранатомета АГС-30. Кроме того, в том же году Москва и Эр-Рияд заключили контракт на локальное производство в королевстве автоматов Калашникова АК-103 и патронов 7,62х39 мм для них. Также Центр науки и технологий им. короля Абдель Азиза (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST) из Саудовской Аравии совместно с украинской компанией "Антонов" разрабатывает двухмоторный турбовинтовой транспортный самолет Ан-132D, который представляет собой модернизированный вариант самолета Ан-32. ВВС королевства обязались закупить шесть Ан-132D: четыре в поисково-спасательном варианте и два в варианте радиоэлектронной борьбы. В то же время предполагается, что в общей сложности они приобретут до 80 самолетов. Машина дебютировала на международном авиасалоне в Париже в 2017 году.

В Саудовской Аравии создаются производственные мощности для реализации более широких планов. Вместе с тем, хотя Саудовская Аравия продолжает усилия по созданию и приобретению нового производственного потенциала, она обладает некоторыми заметными оборонно-промышленными возможностями. Так, существенно повысился потенциал королевства по производству боеприпасов после создания в 2016 году совместного предприятия между местной Military Industries Corporation (MIC) и южноафриканской компанией Denel (при участии немецкого оборонного концерна Rheinmetall). В результате предприятие вблизи Эр-Рияда способно производить 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные снаряды; 105-мм и 155-мм артиллерийские боеприпасы, а также авиабомбы массой 227–907 кг. Кроме того, MIC производит бронемашины Al Shibl, которые применяются Саудовской Аравией и экспортируется в Туркменистан. Другие возможности ОПК королевства связаны с техобслуживанием самолетов, и в первую очередь истребителей Typhoon европейского консорциума Eurofighter, в парке своих ВВС. В 2014 году в стране было одобрено создание предприятия по ремонту бортового радиоэлектронного оборудования, что расширило возможности местного ОПК.

Описание Истребитель Eurofighter Typhoon © AP Photo/Sang Tan

Саудиты также осуществляют сборку учебно-боевого самолета Hawk разработки BAE Systems, первый из которых ВВС королевства должны были получить в 2018-м.

Объемные сделки Саудовской Аравии с США, о которых было объявлено в мае 2017 года и которые предусматривают поставки большой линейки ПВН — аэростатов, танков, артиллерии, контрбатарейных РЛС, БТР и вертолетов, также предполагают локализацию сборки, производства или обеспечения техподдержки. В частности, в рамках проекта, совместно реализуемого крупнейшей мировой корпорацией Lockheed Martin и местной Taqnia, планируется окончательная сборка и доработка 150 вертолетов общего назначения S-70 Black Hawk для правительственных организаций Саудовской Аравии, что создаст 450 рабочих мест в королевстве. Другие созданные в последние годы СП предполагают разработку и производство технологий, начиная от получения спутниковых изображений и заканчивая тренажерами, сборки БЛА и сборки систем связи. Катар и Оман Катар в 2018 году начал предпринимать более активные шаги по наращиванию своего оборонно-промышленного потенциала.

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После значительных инвестиций в военную технику, в том числе новые корабли, РЛС, бронетехнику и боевые самолеты, правительство в марте прошлого года учредило холдинг Barzan Holdings. Он принадлежит министерству обороны, сформирован при участии британской оборонной компании QinetiQ и будет помогать стране управлять НИОКР в оборонном секторе, а также вложением инвестиций, проведением испытаний и оценок и стратегическими закупками. В числе других функций этого холдинга инвестиции в оборонные компании и фирмы обеспечения безопасности, а также создание совместных предприятий, которые будут способствовать экономическому росту Катара за счет финансирования разработок новых технологий и приобретения интеллектуальной собственности. В числе зарубежных партнеров Катара: французская компания Nexter Systems, обеспечивающая поставку эмирату боевых бронированных машин VBCI с колесной формулой 8х8 и их техобслуживание;

норвежский концерн Kongsberg, занимающийся обслуживанием цифровой архитектуры, связи и боевыми модулями приобретенных VBCI;

Описание Бронемашина VBCI © REUTERS/Joe Penney

немецкий концерн Rheinmetall, который обеспечивает производство боеприпасов, систем обезвреживания боеприпасов и обучения, тренажеры и обучение бойцов, а также комплексные системы безопасности и наблюдения для защиты морской и критически важной инфраструктуры;

итальянское судостроительное предприятие Fincantieri, с которым обсуждается сотрудничество в области систем береговой обороны и видеонаблюдения;

турецкая компания Aselsan, производящая дистанционно управляемые боевые модули и оптоэлектронику;

итальянская компания Beretta, у которой в планах создание в Катаре предприятия по производству пистолетов и дробового ружья. Оман также постепенно развивает свой ОПК, и значительную роль в этом играют офсетные программы. Так, в 2016 году при содействии французской компании Manurhin был создан завод по производству боеприпасов калибров от 4,5 мм до 12,7 мм в интересах оманских вооруженных сил и полиции. Первая партия была передана оманским вооруженным силам в мае 2017-го. В числе других программ, способствующих развитию ОПК Омана, — создание судоверфей и объектов по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту военных кораблей, а также интеграции систем на сухопутные, морские и воздушные платформы.

Описание Военнослужащие Омана © Dan Kitwood/Getty Images