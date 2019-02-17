AP: сенатор США Марко Рубио выступил с угрозами в отношении венесуэльских военных

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Американский сенатор Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) утверждает, что венесуэльским военным придется скрываться от правосудия, если они помешают доставке гуманитарной помощи США в Боливарианскую Республику. Об этом сообщило в воскресенье американское агентство Associated Press .

Как оно отмечает, Рубио, который по данным СМИ, играет сейчас ключевую роль в выработке курса Вашингтона в отношении Каракаса, прибыл в колумбийский город Кукута, который находится рядом с венесуэльской границей. Туда же ранее были направлены не менее трех самолетов США с гуманитарной помощью для Венесуэлы. В Кукуте находится один из центров распределения соответствующих грузов.

Рубио выступил с утверждением, что попытка помешать доставке помощи в Венесуэлу будет "преступлением против человечности". Он отметил, что венесуэльские военные, которые попытаются препятствовать этому, "будут до конца жизни прятаться от правосудия".

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что иностранную гуманитарную помощь доставят в Венесуэлу 23 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь в интервью Associated Press называл данную инициативу "шоу для всего мира" и подчеркивал, что его страна не нуждается в подобной поддержке со стороны США.