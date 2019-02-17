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СМИ: Трамп в мае может посетить Японию с официальным визитом

Издание Sankei отмечает, что американский лидер может находиться в Японии с 25 по 28 мая

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может посетить Японию с официальным визитом в мае. Об этом в понедельник сообщила японская газета Sankei.

По ее данным, правительство Японии прорабатывает возможность проведения визита Трампа с 25 по 28 мая. По информации издания, в ходе пребывания в Японии, помимо переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ, Трамп должен будет встретиться с новым императором Японии Нарухито, который должен взойти на престол 1 мая. В материале подчеркивается, что американский президент в таком случае станет первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у нового императора.

По сведениям издания, лидеры Японии и США по уже сложившейся традиции сыграют в гольф и посетят выступления по сумо. Последний раз Трамп посещал Японию в ноябре 2017 года.

Теги
ЯпонияСШАТрамп, Дональд
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