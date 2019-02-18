Евродепутат заявил, что его высылают из Венесуэлы по приказу Мадуро

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Представитель испанской Народной партии (НП) Эстебан Гонсалес Понс заявил в воскресенье, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро. Об этом он написал в своем Twitter.

"Внимание, наши паспорта забрали у нас, и они [пограничники] выгоняют нас из Венесуэлы. Они плохо к нам относятся, и единственное объяснение, которое они дают, это то, что [Николас] Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", - написал политик.

Член Европарламента отметил, что входил в состав "первой делегации, приглашенной президентом Хуаном Гуайдо". "Если нас вышлют, это должно стать окончательным доказательством того, что все варианты [диалога] закончились, и ЕС должен выйти из контактной группы [по ситуации в Венесуэле]", - добавил он.

Делегация Европарламента, состоящая из шести человек, должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран.