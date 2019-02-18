Глава МИД Венесуэлы: депутатов Европарламента предупредили о запрете въезда в республику

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутаты Европарламента, которые хотели посетить Боливарианскую Республику, были предупреждены заранее о невозможности въезда в страну. Об этом он в воскресенье написал в своем Twitter .

"По официальным дипломатическим каналам власти Венесуэлы несколько дней назад уведомили группу депутатов Европарламента, намеревавшихся посетить страну в заговорщических целях, что они не будут допущены. Также им было настоятельно рекомендовано отказаться от этого, чтобы избежать дальнейших провокаций", - написал министр.

Арреаса также добавил, что венесуэльское правительство "не позволит европейским крайне правым силам нарушать мир и стабильность в стране прочими грубыми интервенционистским действиями".

Ранее представитель испанской Народной партии (НП) Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро. Делегация Европарламента, состоящая из шести человек, должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран.