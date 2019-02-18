Reuters: США блокируют сотрудничество ИКАО и КНДР, чтобы надавить на Пхеньян

ТАСС, 18 февраля. США воспрепятствовали усилиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по восстановлению коммерческой авиации КНДР с целью оказания дополнительного давления на эту страну в преддверии второго саммита лидеров двух государств, запланированного на конец февраля. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

По данным агентства, ИКАО оказывало содействие Пхеньяну в открытии нового авиамаршрута, который проходил бы через воздушное пространство КНДР и Южной Кореи. В настоящее время все авиамаршруты в регионе идут в обход территории КНДР из-за вероятности ракетных запусков без предварительного уведомления. Если же воздушное пространство КНДР будет признано безопасным, то авиакомпании, совершая ряд рейсов между Азией, Европой и Северной Америкой смогут экономить топливо и время, а КНДР сможет начать возрождение отрасли коммерческой авиации, поясняет Reuters.

Как сообщили источники агентства, ИКАО было готово помочь КНДР в восстановлении отрасли, организовав учебные курсы для военного и гражданского авиационного персонала. Кроме того, КНДР запрашивала доступ к аэронавигационным картам американского производства, уточнили источники агентства.

Однако, как информирует Reuters, США убедили специалистов ИКАО отказаться от помощи КНДР до тех пор, пока Пхеньян не продемонстрирует значительного прогресса по вопросу денуклеаризации. "Они [США] будут крепко держать все возможные рычаги давления, чтобы убедиться, что нет никакой лазейки, пока КНДР не предпримет таких действий, которые бы заслуживали награды", - приводит агентство слова одного из источников, который высказывался на условиях анонимности.

Представитель Госдепартамента отказался комментировать ситуацию. В ИКАО, представительстве КНДР при ООН и МИД Южной Кореи также не стали давать комментарии.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. На прошлой неделе Трамп объявил, что вторая встреча на высшем уровне состоится 27-28 февраля в Ханое.