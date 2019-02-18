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В ходе кибератаки на парламент Австралии пострадали сети трех ведущих политических партий

Премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что пока не ясно, стала ли доступна хакерам внутрипартийная информация и личные данные сотрудников

СИДНЕЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в ходе хакерской атаки на компьютерные сети парламента, произошедшей 8 февраля, были взломаны базы данных трех основных политических партий страны. Об этом глава государства заявил в понедельник, выступая на заседании федерального парламента в Канберре.

"В ходе расследования мы выяснили, что во время кибератаки пострадали не только базы данных федерального парламента, но и сети ведущих политических партий Австралии. Злоумышленники атаковали компьютеры Либеральной партии (ЛПА), а также Лейбористской (АЛП) и Национальной (НПА) партий страны. Специалисты агентства по обеспечению национальной кибербезопасности считают, что ответственность за это несет достаточно сложная структура, руководство которой осуществлялось на уровне правительства иностранного государства", - отметил Моррисон в своем заявлении.

Также премьер сообщил о том, что пока не ясно, стала ли доступна хакерам внутрипартийная информация и личные данные сотрудников, однако тщательное расследование продолжается, над выяснением личностей злоумышленников работают сотрудники федеральной полиции Австралии и специалисты Национального агентства кибербезопасности (ASD).

По данным агентства, "это было изощренное вредоносное вмешательство", которое, впрочем, удалось остановить на раннем этапе.

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