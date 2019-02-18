СМИ: Япония опасается, что Трамп пойдет на крупные уступки КНДР

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии опасается, что президент США Дональд Трамп на его предстоящей в Ханое 27-28 февраля второй встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном пойдет на серьезные уступки Пхеньяну в ракетно-ядерной области. Об этом пишет в понедельник информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правящей Либерально-демократической партии Японии и МИД страны.

По их данным, особое беспокойство вызывает то, что Трамп может договориться только о ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, способных достигать США. Наихудшим сценарием, как считают в японском МИД, было бы сохранение у Пхеньяна ракет средней дальности, "держащих под прицелом Японию".

Агентство пишет, что правительство Японии "намерено воздействовать на США с тем, чтобы они не ослабляли нажим на Северную Корею до достижения ее полной денуклеаризации". Позиция Токио, как полагают источники, заключается в том, чтобы добиться полной ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет Пхеньяна в проверяемой и необратимой форме.

Киодо отмечает, что КНДР на такой подход явно не согласна и намерена перевести переговоры только в русло обсуждений мер по некоторому сокращению и ограничению вооружений. В этих условиях, считают источники агентства, Трамп может пойти на серьезные уступки, поскольку ему очень нужно добиться дипломатического прорыва.

Как пишет агентство, добиваясь второй встречи с Ким Чен Ыном, Вашингтон постоянно смягчал свою позицию. По данным Kyodo, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн в конце января заявил, что США готовы на "одновременные и параллельные" шаги навстречу Пхеньяну в ответ на его меры по денуклеаризации. "Требования ее проведения в полной форме до получения каких-либо уступок от США отошли теперь на задний план", - отмечают источники. По их версии, обуславливают такую позицию Трампа приближающиеся президентские выборы 2020 года, на которых он намерен добиваться переизбрания.

По данным агентства, США вряд ли пойдут на полную отмену санкций в отношении КНДР, однако могут согласиться на взаимное открытие пунктов связи в столицах двух стран и принятие декларации о завершении Корейской войны. Пхеньян, возможно, пойдет на замораживание деятельности и даже ликвидацию его ядерного центра в Йонбёне, указывает Киодо, однако в ответ будет требовать гарантий сохранения нынешней системы в КНДР, полного прекращения американо-южнокорейских военных учений и санкции на возобновление экономического сотрудничества между Севером и Югом Кореи.