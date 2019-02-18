МИД Колумбии осудил решение Каракаса не пускать евродепутатов на территорию Венесуэлы

БОГОТА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо осудил решение властей Венесуэлы не пускать на территорию страны депутатов Европарламента, которые хотели посетить Боливарианскую Республику.
"Правительство Колумбии осуждает решение диктатуры, которая помешала делегации депутатов Европарламента въехать на территорию Венесуэлы. Скоро братская страна вновь обретет демократию и свободу", - написал глава ведомства в воскресенье в своем Twitter.
Он охарактеризовал действия администрации президента Николаса Мадуро как "попрание демократии и свободы". "Это безобразие показывает необходимость увеличения поддержки Хуана Гуайдо для скорейшего перехода к демократии и проведения свободных выборов", - подчеркнул министр.
Ранее представитель испанской Народной партии (НП) Эстебан Гонсалес Понс сообщил, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро. Делегация Европарламента, состоящая из шести человек, должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутаты были предупреждены заранее о невозможности въезда в страну.