МИД Колумбии осудил решение Каракаса не пускать евродепутатов на территорию Венесуэлы

БОГОТА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо осудил решение властей Венесуэлы не пускать на территорию страны депутатов Европарламента, которые хотели посетить Боливарианскую Республику.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Правительство Колумбии осуждает решение диктатуры, которая помешала делегации депутатов Европарламента въехать на территорию Венесуэлы. Скоро братская страна вновь обретет демократию и свободу", - написал глава ведомства в воскресенье в своем Twitter.

Он охарактеризовал действия администрации президента Николаса Мадуро как "попрание демократии и свободы". "Это безобразие показывает необходимость увеличения поддержки Хуана Гуайдо для скорейшего перехода к демократии и проведения свободных выборов", - подчеркнул министр.

Ранее представитель испанской Народной партии (НП) Эстебан Гонсалес Понс сообщил, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро. Делегация Европарламента, состоящая из шести человек, должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутаты были предупреждены заранее о невозможности въезда в страну.