В Токио заявили, что главы МИД России и Японии провели в Мюнхене "бурный обмен мнениями"

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Японии на своей последней встрече в Мюнхене 16 февраля провели откровенный, хотя и временами бурный обмен мнениями. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Стороны, - сказал он, - ведут переговоры, ощущая на плечах бремя национальных интересов, и временами [на встрече в Мюнхене] происходил бурный обмен мнениями. Однако это была откровенная дискуссия".

"Состоялся насыщенный обмен мнениями, направленный на взаимоприемлемое решение, - отметил генсек кабинета. - Мы будем и впредь вести упорные переговоры в рамках нашего курса на то, чтобы заключить мирный договор [с Россией], разрешив территориальный вопрос".

16 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно договорились, что их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори проведут консультации по теме мирного договора в ближайшие недели, а на 2 апреля запланирован раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей. Затем 17 апреля Таро Коно сообщил журналистам, что сейчас прорабатывается также вопрос о визите в Токио Сергея Лаврова.