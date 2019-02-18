СМИ: жители Гаити возвращаются к обычной жизни после протестов в стране

ОТТАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Антиправительственные выступления на Гаити в минувшие выходные пошли на спад. Это дало возможность властям призвать граждан с понедельника выйти на работу, сообщил в воскресенье канадский телеканал SBS.

По его данным, правительство страны в воскресенье объявило, что в понедельник после 11 дней протестов в стране откроются все школы, университеты, госучреждения, офисы и магазины. Власти призвали гаитян "вернуться к нормальной жизни".

Как передает SBS, в Порт-о-Пренсе в воскресенье не наблюдалось крупных выступлений, локальные манифестации проходили лишь в пригородах. Большинство горожан было занято поиском еды и воды, люди стояли в многочасовых очередях, чтобы заправить газовые баллоны и иметь возможность приготовить пищу.

Телеканал отмечает, что планы новых антиправительственных выступлений обсуждаются в мессенджерах. Пока не ясно, как отреагируют люди на призывы властей успокоиться.

Протесты на Гаити начались 7 февраля, в четверг вечером в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения участников демонстраций и полиции. По данным AFP, с тех пор по крайней мере семь человек погибли. Протестующие требуют отставки главы государства Жовенеля Моиза, критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию. Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков.

Ранее канадский телеканал TVA сообщил, что одна из групп демонстрантов в пятницу сожгла американский флаг, тем самым протестуя против вмешательства США в ситуацию, и призывала Россию помочь Гаити выйти из кризиса. Манифестанты, как передавал телеканал, скандировали антиамериканские лозунги.