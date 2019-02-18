СМИ КНДР заявили о "поворотном историческом моменте" в преддверии саммита в Ханое

ПХЕНЬЯН, 18 февраля. /ТАСС/. КНДР переживает "поворотный исторический момент" в своем развитии в преддверии второго саммита лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, намеченного на 27-28 февраля в Ханое. Об этом говорится в комментарии газеты "Нодон синмун" .

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Наша страна переживает поворотный исторический момент", - подчеркивают авторы статьи, призывая использовать открывающиеся возможности для ускорения темпов экономического роста КНДР. "Пришло время для нас крепко завязать шнурки и быстро бежать, ставя перед собой более высокую задачу, так как наступает решающий момент", - отмечается в статье.

В качестве примера успешного развития авторы комментария приводят некий остров Эдо, который расположен к западу от Корейского полуострова. Отмечается, что жители острова сделали "чудесные" достижения: разработали корабли, оснащенные самым современным оборудованием, построили ферму по разведению морских моллюсков, возводят плавучий док для ремонта судов. Все успехи граждан острова Эдо связываются в статье с "духом опоры на собственные силы, который разделяют государственные чиновники и простые жители".

Авторы комментария призвали граждан КНДР брать пример с жителей острова Эдо. "Учитывая первенство нашей страны, давайте попробуем продемонстрировать миру достоинство и престиж нашей нации", - резюмирует "Нодон синмун".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Ханое 27-28 февраля. Вьетнамский МИД выступил в поддержку диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.

Первая в истории встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам саммита Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.