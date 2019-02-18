{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

СМИ КНДР заявили о "поворотном историческом моменте" в преддверии саммита в Ханое

В частности, авторы "Нодон синмун" призывают использовать открывающиеся возможности для ускорения темпов экономического роста КНДР

ПХЕНЬЯН, 18 февраля. /ТАСС/. КНДР переживает "поворотный исторический момент" в своем развитии в преддверии второго саммита лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, намеченного на 27-28 февраля в Ханое. Об этом говорится в комментарии газеты "Нодон синмун".

На эту тему
Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Наша страна переживает поворотный исторический момент", - подчеркивают авторы статьи, призывая использовать открывающиеся возможности для ускорения темпов экономического роста КНДР. "Пришло время для нас крепко завязать шнурки и быстро бежать, ставя перед собой более высокую задачу, так как наступает решающий момент", - отмечается в статье.

В качестве примера успешного развития авторы комментария приводят некий остров Эдо, который расположен к западу от Корейского полуострова. Отмечается, что жители острова сделали "чудесные" достижения: разработали корабли, оснащенные самым современным оборудованием, построили ферму по разведению морских моллюсков, возводят плавучий док для ремонта судов. Все успехи граждан острова Эдо связываются в статье с "духом опоры на собственные силы, который разделяют государственные чиновники и простые жители".

Авторы комментария призвали граждан КНДР брать пример с жителей острова Эдо. "Учитывая первенство нашей страны, давайте попробуем продемонстрировать миру достоинство и престиж нашей нации", - резюмирует "Нодон синмун".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Ханое 27-28 февраля. Вьетнамский МИД выступил в поддержку диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.

Первая в истории встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам саммита Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнВьетнамТрамп, Дональд
Ситуация на Корейском полуострове
В Сеуле заявили о затишьи в межкорейских отношениях перед саммитом КНДР - США
Представитель минобъединения Республики Корея Пэк Тхэ Хён отметил, что Сеул и Пхеньян "продолжат тесное сотрудничество для того, чтобы межкорейские проекты в дальнейшем реализовались беспрепятственно"
Читать полностью