В Сеуле заявили о затишьи в межкорейских отношениях перед саммитом КНДР - США

СЕУЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Темпы реализации межкорейских проектов в январе-феврале снизились в связи с подготовкой ко второму саммиту между КНДР и США, который пройдет 27-28 февраля в Ханое. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле представитель министерства объединения Республики Корея Пэк Тхэ Хён.

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

По его словам, в ближайшее время Сеул и Пхеньян "продолжат тесное сотрудничество для того, чтобы межкорейские проекты в дальнейшем реализовались беспрепятственно".

Отвечая на вопрос о ходе проекта соединения транспортных сетей Юга и Севера, Пэк Тхэ Хён сообщил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо конкретные договоренности по этому поводу, как и относительно проведения совместных мероприятий по случаю 100-летия Первомартовского движения за независимость.

Несколько недель назад в Пхеньян были направлены конкретные предложения южнокорейской стороны о совместном праздновании юбилейной даты, однако ответ от северокорейцев до сих пор не поступил.

Договоренность о совместном праздновании юбилейной даты зафиксирована в Пхеньянской декларации, подписанной лидерами двух стран по итогам поездки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в КНДР в сентябре 2018 года.

Решение о соединении автомобильных и железных дорог двух Корей было принято по итогам первого за десятилетие межкорейского саммита в апреле 2018 года. В ноябре-декабре 2018 года эксперты Южной Кореи и КНДР проинспектировали две основные железнодорожные ветки КНДР, изучив состояние 2,6 тыс. км путей, однако с тех пор новых шагов в этом направлении не предпринималось.