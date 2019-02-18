Пакистан отозвал посла в Индии для консультаций

ТАСС, 18 февраля. Министерство иностранных дел Пакистана отозвало своего посла в Индии для консультаций. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель дипломатического ведомства Пакистана Мохаммад Фейсал.

Решение было принято на фоне обострения отношений между странами из-за обвинений Нью-Дели в причастности Исламабада к атаке на автоколонну индийских силовиков 14 февраля.

"Мы отозвали нашего посла в Индии для консультаций, - написал представитель пакистанского МИД на своей официальной странице в Twitter. - Он [посол Пакистана] покинул Нью-Дели этим утром".

В пятницу власти Индии также отозвали посла в Пакистане Аджая Бисарию для проведения консультаций. Кроме того, посол Пакистана в Индии был вызван в МИД страны, где ему выразили решительный протест. Индийские власти потребовали от Исламабада принять все необходимые меры по борьбе с террористами, взявшими на себя ответственность за нападение.

В четверг в штате Джамму и Кашмир террорист-смертник подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной, перевозившей более 2,5 тыс. силовиков. В результате теракта погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.

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