В Польше возмущены заявлением главы МИД Израиля об антисемитизме поляков

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Польша может полностью отказаться от участия во встрече лидеров стран Вишеградской группы (V4 - Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Израиля, которая запланирована во вторник, 19 февраля, в Иерусалиме из-за высказываний главы израильского МИД Исраэля Каца об антисемитизме поляков. Об этом сообщил в понедельник в эфире Польского радио глава канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик.

17 февраля от поездки в Иерусалим отказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из-за публикации в израильских СМИ слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами. Главу правительства Польши на встрече V4 должен был заменить министр иностранных дел Яцек Чапутович.

По словам Дворчика, решение Моравецкого должно было "показать всем заграничным партнерам, что историческая правда и защита доброго имени Польши и польского народа - фундаментальные вещи для польского правительства".

"Со вчерашнего дня ситуация изменилась", - указал Дворчик. "Мы столкнулись с достойным порицания заявлением нового министра иностранных дел Израиля. В свете этого высказывания какое-либо участие представителей польского государства в саммите V4 в Израиле оказывается под очень большим вопросом", - заявил глава канцелярии.

Ранее, комментируя ситуацию вокруг слов Нетаньяху, Кац заявил, что "премьер-министр выразился ясно". Кац сообщил, что сам является сыном выживших в Холокосте. По его словам, "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". "Никто не будет нам указывать, как мы должны выражаться и как помнить наших павших", - подчеркнул глава МИД еврейского государства.