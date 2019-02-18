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Санкции в отношении России
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ЕС примет решение по новым санкциям против России в ближайшие недели

По данным европейских источников, речь идет о внесении восьми человек в черный список Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России за события в Керченском проливе в ближайшие недели.

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Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза.

"В ближайшие недели будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе", - заявила она. Речь идет, по данным европейских источников, о внесении восьми человек в черный список ЕС.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииМогерини, Федерика
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