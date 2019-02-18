ЕС примет решение по новым санкциям против России в ближайшие недели

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России за события в Керченском проливе в ближайшие недели.

Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза.

"В ближайшие недели будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе", - заявила она. Речь идет, по данным европейских источников, о внесении восьми человек в черный список ЕС.