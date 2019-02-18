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Санкции в отношении России

Могерини заявила, что санкции ЕС против России не останутся навсегда

При этом она отметила, что время для снятия рестрикций пока не пришло

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против России не должны оставаться навсегда, но время для их отмены еще не пришло. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза.

"Санкции не должны оставаться навсегда, однажды они будут сняты, но пока условия для этого не сложились, - заявила она. - Мы пока не видим позитивного развития ситуации на месте, поэтому ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций".

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РоссияСанкции в отношении РоссииМогерини, Федерика
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