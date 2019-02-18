Лукашенко заявил о значительном продвижении в отношениях Белоруссии с ЕС

МИНСК 18 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что в последнее время отношения Белоруссии с Евросоюзом значительно продвинулись. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на встрече с Европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером.

"Проблемы с Евросоюзом у нас были всегда, но, как показало последнее время, все проблемы не носят хронического характера и подлежат разрешению. Последнее время также свидетельствует, что мы значительно продвинулись в отношениях с Евросоюзом", - подчеркнул президент.

По словам белорусского лидера, его радуют торгово-экономические взаимоотношения с ЕС. "Вы знаете нашу цель, мы диверсифицируем нашу внешнюю торговлю с тем, чтобы с ЕС мы имели в торговле 30-35% от всего объема внешней торговли, 30% - останется на Россию, 30% - на остальные страны", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что это поможет Белоруссии "спокойно себя чувствовать", добавив, что страна является экспортоориентированной.

Лукашенко подчеркнул, что отношения Белоруссии и Евросоюза базируются на определенных направлениях сотрудничества, а их развитию служат принимаемые проекты и программы. "В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов со стороны ЕС, а проекты носят взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении", - сказал Лукашенко. Он заверил, что Белоруссия будет для ЕС надежным партнером.

В последнее время отношения Белоруссии и ЕС развиваются позитивно на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В течение 2016-2017 годов ЕС отменил большинство санкций в отношении белорусской стороны. Возобновлены контакты на высшем уровне.