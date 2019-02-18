Глава МИД Австрии не ожидает единого решения ЕС о репатриации европейских террористов ИГ

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не примет общее решение о репатриации европейских боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), на чем настаивают США. Об этом заявила в понедельник глава МИД Австрии Карин Кнайсль по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Я не ожидаю единого решения ЕС. Все государства Евросоюза затронуты этой проблемой в разной степени, - заявила она, - поэтому такие решения будет принимать каждое правительство в отдельности".

В субботу президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к ИГ и позже взятых в плен в Сирии возглавляемой Соединенными Штатами международной коалицией. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

Ранее координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов заявлял, что через бандформирования ИГ в Сирии в разные годы прошли до 10 тыс. граждан государств ЕС. Многие из них погибли, некоторые вернулись в Европу, где часть из них попала под суд. В Сирии воевали, в частности, граждане Франции, Бельгии, Великобритании и Германии. Большая часть европейских боевиков - это мигранты из государств Ближнего Востока, исповедующие радикальный ислам.

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