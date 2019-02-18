Reuters: Гибралтар сообщил об инциденте с участием испанского и британского кораблей

ТАСС, 18 февраля. Власти Гибралтара назвали "глупыми играми" действия испанского военного корабля, который в воскресенье попытался заставить гражданские суда покинуть стоянку у берегов этого британского владения на Пиренейском полуострове, однако был вынужден удалиться после того, как к месту инцидента подошли военные корабли Великобритании. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Гибралтара.

"Глупые игры, в которые играют те, кто не принимает неоспоримый британский суверенитет над водами вокруг Гибралтара, являются всего лишь попыткой доставить неприятность", - говорится в заявлении гибралтарских властей.

Согласно их сообщению, 17 февраля испанский военный корабль подошел к восточному берегу Гибралтара и отдал указание гражданским коммерческим судам, находившихся в британских территориальных водах, покинуть место стоянки. При этом испанский корабль медленно передвигался вдоль берегов Гибралтара с расчехленными орудиями, вся его команда находилась на борту, отмечают гибралтарские власти.

Гражданские суда, находившиеся на стоянке, не выполнили указание испанских военных моряков и не ушли. После того, как к месту инцидента подошли британские военные корабли, испанский корабль удалился.

В последние несколько лет между Лондоном и Мадридом вновь обострился спор вокруг Гибралтара, который является британским владением с начала XVIII века. Испания традиционно ставит целью возвращение Скалы [так по традиции именуют данную заморскую территорию в Великобритании]) под свой суверенитет.