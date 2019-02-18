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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо осудил решение властей Венесуэлы не пускать на территорию страны депутатов ЕП

Делегация из шести человек должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции, а также с послами европейских стран, но была выслана из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро

ТАСС, 18 февраля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник осудил решение властей Венесуэлы не пускать на территорию страны депутатов Европарламента, которые хотели посетить Венесуэлу.

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"Делегация приглашенных в Венесуэлу депутатов Европарламента была выдворена изолированным и все более абсурдным режимом. Именно действия узурпатора отображают важность факта перехода [власти ко временному правительству]. Мы окажем необходимое давление для прекращения узурпации. Не останавливаемся!", - написал Гуайдо в Twitter.

Ранее представитель испанской Народной партии (НП) Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро. Делегация Европарламента, состоящая из шести человек, должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутаты Европарламента, которые хотели посетить Боливарианскую Республику, были предупреждены заранее о невозможности въезда в страну. Он отметил, что венесуэльское правительство "не позволит европейским крайне правым силам нарушать мир и стабильность в стране прочими грубыми интервенционистским действиями".

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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