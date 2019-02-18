На Украине из-за нарушений в ходе избирательной кампании возбуждено 61 уголовное дело

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины зарегистрировала более 1400 сообщений о нарушениях избирательного законодательства с начала президентской кампании, по 61 факту возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1004, подкупом избирателей - 106, повреждением имущества - 27 и хулиганством - 17", - сказал он. Всего по указанным фактам, уточнил министр, "начато 61 уголовное дело, 12 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления по пяти уголовным делам".

Только за прошедшие сутки в полицию поступило 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Особенные риски, отметил Аваков, полиция фиксирует в связи с подкупом избирателей. "Уже сейчас у нас есть информации о развертывании системы масштабного подкупа. Мы следим внимательно, если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция моментально отреагирует", - заверил Аваков, добавив, что полиция принимает специальные меры и сотрудничает с международными полицейскими институтами, чтобы предотвратить нарушения.

Ранее в МВД Украины создали специальную группу советников, которая будет заниматься реагированием на нарушения во время выборов. Полиция фиксирует нарушения, оглашает их и передает в Центризбирком, который может предупреждать, снимать кандидата и т.д. В полиции также заявляли, что оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет расцениваться как подкуп.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.

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