США начали производство новой версии ПТРК Javelin

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Компания Lockheed Martin начала производство новой модификации носимого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin, получившей обозначение FGM-148F. Об этом в понедельник сообщил ТАСС на 14-й международной выставке вооружений IDEX-2019 представитель компании.

По его словам, первые контракты на поставку новой версии комплекса уже заключены. "Первыми получателями FGM-148F выступят сухопутные войска США, а также несколько других государств. В настоящее время ведется производство опытной партии модернизированного Javelin", - сказал собеседник агентства.

Модификация FGM-148F отличается повышенным осколочно-фугасным эффектом боевой части. "Эффективность модернизированного Javelin против пехоты увеличена на 70%. ПТРК получил модернизированную систему запуска и улучшенный предохранитель", - отметил представитель компании.

По его словам, в настоящее время ведется разработка новой модификации Javelin под обозначением FGM-148G. "Разработка FGM-148G находится в активной стадии. Данный ПТРК получит головку самонаведения с неохлаждаемым тепловизором и улучшенную электронику. Масса комплекса будет снижена на 0,5 кг, уменьшится и его стоимость", - отметил собеседник агентства.

Как отметил представитель Lockheed Martin, компания также завершила разработку дистанционно-управляемого боевого модуля, оснащенного комплексом Javelin.