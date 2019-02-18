МИД Польши вызвал посла Израиля в связи с высказываниями израильского министра

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля в республике Анну Азари в связи с высказываниями главы израильского МИД Исраэля Каца об антисемитизме поляков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

По словам пресс-секретаря МИД Эвы Сувары, посол "уже едет в МИД".

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал слова Каца недопустимыми и антисемитскими. По его словам, власти республики откажутся от участия во встрече лидеров стран Вишеградской группы (V4 - Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Израиля, которая запланирована во вторник, 19 февраля, в Иерусалиме, если израильское руководство не отреагирует на эти заявления. Соответствующее решение Варшава примет в ближайшие часы.

Как сообщил МИД Польши в Twitter, в Брюсселе по польской инициативе была проведена встреча министров иностранных дел Вишеградской группе о планируемой в Иерусалиме встрече. О ее итогах и решениях пока не сообщается

17 февраля Моравецкий отказался от поездки в Иерусалим из-за публикации в израильских СМИ слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами. Главу правительства Польши на встрече V4 должен был заменить министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Позднее, комментируя ситуацию вокруг слов Нетаньяху, Кац заявил, что "премьер-министр выразился ясно". По его словам, "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". "Никто не будет нам указывать, как мы должны выражаться и как помнить наших павших", - подчеркнул глава МИД осударства.