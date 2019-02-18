Глава МИД Великобритании считает, что проблему Brexit нельзя решить без доверия

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Вывести ситуацию вокруг Brexit из политического тупика возможно будет только при наличии у Великобритании и властей ЕС необходимого доверия друг к другу. Об этом заявил в понедельник глава британского МИД Джереми Хант по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза.

По словам министра, сейчас "наступил критически важный момент для обсуждения Brexit" и стороны диалога полагают, что "можно найти путь, который найдет поддержку у британского парламента". "Но это потребует доверия, так как на карту поставлены отношения Великобритании со своими европейскими соседями в течение последующих 25 лет", - констатировал руководитель Форин оффиса.

Говоря же о повестке дня встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС, Хант сказал, что прибыл на это совещание, чтобы обсудить ситуацию, складывающуюся в Венесуэле, в Сирии и на Украине.

Вероятность Brexit без сделки, чреватого крайне неприятными последствиями как для британской экономики, так и для экспортеров с континента, возросла после того, как в минувший четверг британский парламент отказался поддерживать подход премьер-министра Терезы Мэй к реализации Brexit. Несмотря на то что голосование носило символический характер, а его результат не имеет обязывающей силы, такой его исход окажет дополнительное давление на кабмин в вопросе осуществления Brexit.

Несмотря на попытки Мэй перезапустить переговоры по Brexit, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября 2018 года между Брюсселем и Лондоном сделку. Британский парламент, в свою очередь, отказывается поддержать проект соглашения с ЕС, если в него не будут внесены поправки, касающиеся спорного механизма "бэкстоп", призванного не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Мэй пообещала вернуться в Брюссель на этой неделе для того, чтобы продолжить диалог с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером по условиям Brexit. В письме, адресованном 317 парламентариям от правящей Консервативной партии, глава правительства пообещала, что будет добиваться от властей ЕС внесения в "бэкстоп" изменений. Британский премьер также сообщила депутатам от тори, что в ближайшие дни обсудит проблематику Brexit в телефонных разговорах со всеми без исключения лидерами стран Евросоюза.