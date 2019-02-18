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Кризис в Сирии

AFP: сирийские курды просят развернуть международные силы на границе с Турцией

Представитель курдов Алдар Халил отметил, что в противном случае переговоры о защите территории будут вестись с Дамаском

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Сирийские курды обратились к европейским странам с просьбой не покидать регион после победы над запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) и поспособствовать созданию международных сил на северо-востоке страны на границе с Турцией. Об этом в понедельник сообщило AFP со ссылкой на представителя курдов Алдара Халила.

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"Эти страны имеют политические и моральные обязательства <...> Если они их не соблюдают, они нас бросают", - отметил он. Халил в частности призвал Францию как постоянного члена СБ ООН содействовать развертыванию международных сил после того, как американские войска уйдут из Сирии.

"Франция может сделать предложение в Совете Безопасности [ООН] о нашей защите: она может предложить разместить международные силы между нами и турками <...> или защитить наше небо", - пояснил он.

Он также предупредил, что если европейские страны и США ничего не сделают для защиты курдов, то им "придется договорится с сирийским режимом, чтобы он направил своих военных на границу с Турцией.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря прошлого года о решении начать вывод войск из Сирии, который, как первоначально предполагалось, должен был занять 60-100 дней. Однако позднее по настоянию Пентагона в график вывода войск были внесены коррективы. В настоящий момент в Сирии дислоцирован американский контингент численностью около 2 тыс. человек.

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СШАСирияТурцияКризис в СирииТрамп, Дональд
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