Польша отказалась от участия в саммите Вишеградской группы из-за заявлений МИД Израиля

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Польши отказываются от участия во встрече лидеров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Израиля, которая запланирована на 19 февраля в Иерусалиме, из-за слов главы израильского МИД Исраэля Каца об антисемитизме поляков. Об этом сообщил в понедельник журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я принял решение, что глава МИД не поедет на встречу, - сказал Моравецкий. - Формулировки министра Каца недопустимы". "Для нас вопрос исторической правды носит фундаментальное значение", - подчеркнул он.

"Вишеградская группа полностью понимает нашу позицию", - добавил премьер. "Мы не можем согласиться на использование расистской риторики в дипломатии. Мы будем защищать честь поляков по всему миру", - заключил глава правительства.

Ранее Моравецкий назвал слова Каца недопустимыми и расистскими. Он потребовал от властей Израиля решительной реакции. В МИД Польши был вызван посол Израиля Анна Азари.

17 февраля Моравецкий отказался от поездки в Иерусалим из-за публикации в израильских СМИ слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами. Главу правительства Польши на встрече Вишеградской группы должен был заменить министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Позднее, комментируя ситуацию вокруг слов Нетаньяху, Кац заявил, что "премьер-министр выразился ясно". По словам Каца, "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". "Никто не будет нам указывать, как мы должны выражаться и как помнить наших павших", - подчеркнул глава МИД еврейского государства.