Адвокат Януковича назвал ложью заявление о конфискации денег экс-президента Украины

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович не имеет отношения к деньгам, о конфискации которых сообщил ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом в комментарии корреспонденту ТАСС в понедельник заявил один из защитников бывшего главы государства, адвокат объединения "Авер Лекс" Виталий Сердюк.

"Информация о том, что Янукович имеет какое-либо отношение к 1,5 млрд гривен, которые, по заявлению генерального прокурора Юрия Луценко, в результате спецконфискации якобы поступят на счета Госказначейства, - абсолютная ложь", - заверил Сердюк. Он подчеркнул, что "четвертый президент не имеет к этим деньгам ни малейшего отношения" и сообщение Луценко "стоит рассматривать лишь как очередной предвыборный лозунг".

Адвокат сообщил, что в отношении Януковича нет ни одного решения о конфискации. "Также он не находится в статусе подозреваемого и даже свидетеля по данному вопросу", - заявил Сердюк.

В пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил якобы об открытии пути "для исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн гривен", которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку украинской армии.