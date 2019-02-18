Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Стартовавшая 31 декабря 2018 года кампания по выборам президента Украины за прошедшие полтора месяца побила рекорд по числу претендентов на высший государственный пост.

Но чем ближе день голосования, назначенный на 31 марта, тем все более изощренные способы используют кандидаты, чтобы убедить избирателей в необходимости отдать свой голос именно за них.

Способы агитации

Билборды с изображениями кандидатов заняли основные наружные рекламные площадки. Они установлены на центральных проспектах и улицах городов и сел, а также большинства загородных трасс по всей Украине. На них кандидаты обещают гражданам мир в стране, социальные блага, экономический прорыв и другие положительные изменения. Кто-то обещает работу, другие - "последний шанс", третьи - снижение цены на газ в два раза и больше.

Особенно выделяются количеством наружной рекламы четыре лидера президентской гонки - действующий главы государства Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и один из основателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко. Несколько отстает от них в этом плане лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, входящий вместе с остальными четырьмя в пятерку наиболее рейтинговых кандидатов.

Борьбу за голоса избирателей развернули также глава Радикальной партии Олег Ляшко и не так широко известный публике депутат Верховной рады и хозяин элитного горного курорта "Буковель" в Карпатах Александр Шевченко. Активную внешнюю агитацию использует лидер партии "Самопомощь", мэр Львова Андрей Садовой, а также глава партии "Простых людей" Сергей Каплин.

При этом большая часть из 44 внесенных в списки претендентов на президентский пост, по-видимому, так и не сможет донести свои послания с билбордов или в эфирах радио и телевидения, что требует внушительных финансовых затрат. При этом в их распоряжении остаются соцсети и интернет-каналы.

Отказываться от этих инструментов не намерены и лидеры гонки. Владимир Зеленский на своем YouTube-канале, по сути, организовал онлайн трансляцию своей предвыборной кампании. Ее лозунг - "ближе к народу". Поэтому он периодически выкладывает небольшие ролики, демонстрируя избирателям свою "хозяйственность", "спортивность" и, конечно, чувство юмора.

Активно использует соцсети и Юлия Тимошенко, которая уже в третий раз борется за президентское кресло. На своем канале она обещает провести референдум об изменении конституции, чтобы снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей, а также гарантирует повысить зарплаты и пенсии в три раза, а тарифы на коммунальные услуги снизить вдвое.

При этом эксперты в области рекламы считают, например, что рекламный стиль Зеленского слишком игривый, содержит много юмора и подчеркивает скорее "несерьезность" кандидата, хотя и выглядит интереснее конкурентов. А вот реклама Гриценко с его слоганом "Честных больше" - это подражание стилю Тимошенко. Билборды Порошенко они характеризуют как очень простые и даже "визуально убогие", но при этом отметили их внушительное количество.

Остальные четыре десятка претендентов на президентский пост в целом мало заметны избирателю. Стоимость, например, в Киеве одного наружного рекламного объявления политического толка доходит до 16 тыс. гривен (около $600), что вдвое дороже, чем расценки на стандартную коммерческую рекламу.

Цены на политическую рекламу на телеканалах по сравнению с выборами 2014 года выросли на 35 - 40%. При этом самым дорогим для такой рекламы среди украинских телеканалов является "ТРК Украина", принадлежащий Ринату Ахметову. На нем за ролик продолжительностью в 30 секунд нужно заплатит 170 тыс. гривен ($6,3 тыс.).

Народ не верит

Украинцы открыто говорят, что не верят кандидатам. Вспоминают, в частности, обещания Порошенко, данные им пять лет назад. Тогда он обещал за считанные дни завершить войну в Донбассе, а также продать свой бизнес. Обещания остались невыполненными. В результате ему пришлось даже в ходе нынешней избирательной кампании публично извиняться за это.

Возможно поэтому теперь Порошенко вообще не дает никаких обещаний. Вместо этого он, напротив, упоминает, что подорожание газа - это требование иностранных партнеров и страна не может поступить иначе, если взяла курс на Евросоюз. Поэтому главный лозунг его кампании - вступление Украины в ЕС и НАТО. А что касается социальной сферы, то здесь он предпочитает общие фразы о необходимости преодолеть бедность в стране.

В целом груз невыполненных и нереальных обещаний кандидатов выливается, кроме всеобщего недоверия, еще и в низкую электоральную активность.

"Люди не верят вообще никаким политикам. Ни власти, ни оппозиции. Не верят, что кто-либо из политиков способен достичь ожидаемых перемен в полной мере", - говорит политический эксперт Руслан Бортник. Этим он объясняет тот факт, что у всех украинских политиков рейтинги сегодня не превышают 25%, а вот антирейтинги составляют 50% и более.