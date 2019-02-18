МИД Испании прокомментировал инцидент с участием своего корабля у берегов Гибралтара

МАДРИД, 18 февраля. /ТАСС/. МИД Испании прокомментировал инцидент с участием испанского и британских кораблей у берегов Гибралтара. Как сообщили в понедельник в министерстве, судно Tornado "выполняло в этих водах миссии, которые ему поручены и соответствуют обычному порядку".

"Воды, которые окружают Гибралтар, являются испанским территориальным морем", - уточнили в МИД. "В отношении судов третьих государств действует право мирного прохода, - добавили в ведомстве. - Tornado заметило, что некоторые суда в этом районе не действовали в соответствии с данным правом мирного прохода, и указало им на данное несоблюдение". В МИД пообещали в скором времени предоставить более полную информацию в связи с произошедшим.

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти Гибралтара назвали "глупыми играми" действия испанского военного корабля, который в воскресенье попытался заставить гражданские суда покинуть стоянку у берегов этого британского владения на Пиренейском полуострове, однако был вынужден удалиться после того, как к месту инцидента подошли военные корабли Великобритании.

По версии властей Гибралтара, 17 февраля испанский военный корабль подошел к восточному берегу заморской территории и отдал указание гражданским коммерческим судам, находившихся в британских территориальных водах, покинуть место стоянки. При этом испанский корабль медленно передвигался вдоль берегов Гибралтара с расчехленными орудиями, вся его команда находилась на борту, отмечают гибралтарские власти.

Гражданские суда, находившиеся на стоянке, не выполнили указание испанских военных моряков и не ушли. После того, как к месту инцидента подошли британские военные корабли, испанский корабль удалился.

В последние несколько лет между Лондоном и Мадридом вновь обострился спор вокруг Гибралтара, который является британским владением с начала XVIII века. Испания традиционно ставит целью возвращение Скалы [так по традиции именуют данную заморскую территорию в Великобритании] под свой суверенитет.