Израиль подтвердил отмену саммита стран Вишеградской группы в Иерусалиме

ТАСС, 18 февраля. Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон подтвердил в понедельник, что саммит стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), который должен был пройти 19 февраля в Иерусалиме, отменен.

"Саммит стран Вишеградской группы не состоится", - заявил Нахшон, уточнив, что для проведения встречи необходимо присутствие представителей всех четырех членов группы. В то же время он отметил, что "три премьер-министра [Венгрии, Словакии и Чехии] прибывают в Израиль и проведут переговоры с премьером [Израиля]".