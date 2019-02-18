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Израиль подтвердил отмену саммита стран Вишеградской группы в Иерусалиме

Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что для проведения встречи необходимо присутствие представителей всех четырех членов группы, а Польша не участвует

ТАСС, 18 февраля. Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон подтвердил в понедельник, что саммит стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), который должен был пройти 19 февраля в Иерусалиме, отменен.

"Саммит стран Вишеградской группы не состоится", - заявил Нахшон, уточнив, что для проведения встречи необходимо присутствие представителей всех четырех членов группы. В то же время он отметил, что "три премьер-министра [Венгрии, Словакии и Чехии] прибывают в Израиль и проведут переговоры с премьером [Израиля]".

Теги
ЧехияСловакияВенгрияИзраиль
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