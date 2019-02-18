Семеро британских парламентариев покинули Лейбористскую партию

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Семеро депутатов Палаты общин британского парламента вышли в понедельник из Лейбористской партии и объявили о формировании независимой депутатской группы.

"Все мы вышли из Лейбористской партии", - сообщила на пресс-конференции одна из парламентариев Люсиана Бергер и добавила, что власть в партии захватили ультралевые политические силы.

Свое решения парламентарии объясняют опасением, что Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина ослабляет национальную безопасность, "угрожает дестабилизировать британскую экономику преследованием идеологических целей" и не способна "предоставить сильную и последовательную альтернативу подходу Консервативной партии".

Антисемитская риторика

По словам Бергер, лейбористы стали институционально антисемитской партией, за что ей "неловко и стыдно". Еще 4 сентября 2018 года журналисты радиостанции LBC передали Скотленд-Ярду специальную папку с документами, где были перечислены 45 примеров антисемитских высказываний из уст членов Лейбористской партии. Среди них был и экстремистский призыв "избавиться от евреев", которые якобы являются "раковой опухолью" на теле общества.

В начале ноября столичная полиция начала по этому поводу расследование, правда, как тогда же пояснила шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик, оно ведется не против Лейбористской партии как политического института, а в отношении заявлений отдельных лиц.

Устаревшая политика

Другой парламентарий, покинувший ряды Лейбористской партии, Чака Умунна призвал присоединяться к независимой депутатской группе народных избранников от других политических партий, представленных в парламенте. "Пришло время отбросить устаревшую манеру ведения политики и создать альтернативу, которая будет справедливой для нас и даст стране политику, соответствующую требованиям сегодняшнего дня", - отметил он. "Мы призываем вас покинуть ваши партии и помочь нам добиться нового консенсуса, который позволит Великобритании идти вперед", - сказа парламентарий.

Реакция лидера лейбористов

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин уже выразил разочарование произошедшим расколом. "Я разочарован тем, что эти парламентарии сочли невозможным продолжать совместную работу над политикой Лейбористской партии, которая воодушевила миллионы [избирателей] на последних выборах", - сказал он.

До раскола фракция лейбористов в Палате общин состояла из 255 депутатов, теперь же ее формируют 248 парламентариев. Покинувшая фракцию семерка составляла 2,75% от общей численности фракции.