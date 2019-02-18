Премьер Белоруссии: Минск рассчитывает на скорейшее заключение базового соглашения с ЕС

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Белоруссия считает необходимым поскорее решить вопрос, касающийся заключения базового соглашения с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с Европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером.

"Я хотел бы услышать от вас, что нам необходимо сделать для того, чтобы как можно быстрее заключить базовое соглашение между Беларусью и ЕС. Потому что такой правовой вакуум между соседями, он, конечно, контрпродуктивен для обеих сторон", - отметил глава белорусского правительства.

Также Румас предложил еврокомиссару обсудить вопросы, касающиеся заключения с ЕС соглашения об упрощении визовых процедур. "Как говорила госпожа посол [глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин], это соглашение также находится на финишной стадии. У финишной стадии есть много этапов, поэтому я хотел бы узнать, на каком участке финишной стадии мы находимся", - сказал премьер-министр.

Как отметил Эттингер, в ЕС видят "динамику, которую можно продолжить в 2019-2020 годах, использовать ее для реализации совместных проектов для нахождения решений, в которых не будет проигравших". "Мы хотим знать вашу позицию, хотим изложить нашу позицию для того, чтобы прийти к тому, что будет приемлемо для обеих сторон", - сказал еврокомисар.

Ранее Минск и Брюссель подготовили проекты соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Предполагалось, что эти соглашения будут подписаны в конце 2018 года. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что подписание документов откладывается из-за позиции некоторых членов ЕС.

Поддержка Брюсселя по ВТО

Как добавил Румас, Минск рассчитывает на позитивный исход переговоров с ЕС по вопросу присоединения республики к Всемирной торговой организации (ВТО).

"Республика Беларусь интенсифицировала переговоры по вступлению в ВТО, и мы очень надеемся на поддержку Евросоюза", - отметил глава правительства Белоруссии.

Румас уточнил, что Белоруссия пока не завершила переговорный процесс с ЕС. "И поэтому мы надеемся, что позиция Евросоюза будет конструктивной, и мы сможем пройти этот трек как можно быстрее", - сказал белорусский премьер. Румас заявил, что отношения с Евросоюзом развиваются "достаточно динамично".

В качестве позитивного момента премьер привел 30%-ный рост белорусского экспорта в Евросоюз в 2018 году. "Если такими темпами мы будем идти, мы уже в 2019 году сможем достичь показатели максимума 2012 года (товарооборот $26,9 млрд и экспорт из Белоруссии $17,6 млрд - прим. ТАСС)", - заявил премьер-министр.

Глава Совмина также констатировал, что у Белоруссии "хорошо развивается сотрудничество с финансовыми институтами ЕС". "Недавно Европейский инвестиционный банк согласовал нам проекты на €110 млн, также хорошо развивается сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития", - отметил белорусский премьер. "Мы знаем, что Евросоюз будет принимать новый бюджет на 2021-2027 годы, где будет увеличено финансирование сотрудничества со странами-соседями, и мы надеемся, что Республика Беларусь также будет участвовать в совместных с Евросоюзом программах", - заявил премьер-министр Белоруссии.

В новость были внесены изменения (16:02 мск) - добавлена информация о переговорах по вступлению в ВТО