МИД Дании: оформление новых санкций ЕС в отношении России завершится через несколько дней

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Технический процесс по оформлению новых санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будет завершен через несколько дней. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава МИД Дании Андерс Самуэльсен на полях проходящего в Брюсселе заседания Совета ЕС.

"У нас сейчас есть политическое решение [о введении санкций], за которым последует технический процесс. Он займет несколько дней", - сказал он.

Глава МИД не сообщил, какие именно санкции будут введены. "По деталям я говорить сейчас не стану. У нас есть договоренность о том, что мы будем двигаться дальше относительно действий и санкций в отношении России", - добавил он.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила журналистам, что Евросоюз в ближайшие недели примет единогласное решение по новым санкциям против России из-за событий в Керченском проливе. Речь идет, по данным европейских источников, о внесении восьми человек в черный список ЕС. Информацию, что эти санкции включают только внесение нескольких физических лиц в черный список, подтвердил и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

При этом Могерини подчеркнула, что санкции Евросоюза против России не должны оставаться навсегда, но сейчас "время для их отмены еще не пришло". "Мы пока не видим позитивного развития ситуации на месте, поэтому ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций", - заявила она.