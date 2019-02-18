МИД Молдавии считает, что РФ допустила нарушения, с задержкой предоставив доступ к пилотам

КИШИНЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии считает, что Россия нарушила международные конвенции, предоставив с задержкой доступ делегации республики к молдавским пилотам, освобожденным представителями РФ из плена в Афганистане. Об этом ведомство информировало в понедельник.

"МИДЕИ уведомило ряд международных организаций о недопустимых действиях Российской Федерации в случае двух молдавских пилотов, ранее освобожденных из плена в Афганистане и доставленных в Москву", - говорится в сообщении. В Кишиневе возмущены, что "доступ правительственной делегации к пилотам был предоставлен с задержкой".

Как считает внешнеполитическое ведомство, Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, а также Консульскую конвенцию между РФ и Молдавией. Об этом были уведомлены верховный комиссар ООН по правам человека, комиссар по правам человека Совета Европы, а также европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства.

Об успешном завершении спецоперации по освобождению летчиков Лионела Буруянэ и Михай Крихана, которые находились в плену более трех лет, президент Молдавии Игорь Додон объявил 11 февраля. Он поблагодарил руководство РФ и людей, которые занимались спасением. Глава республики планировал лично привезти освобожденных пленников в Кишинев, однако правительство обвинило его в попытке повлиять на ход избирательной кампании по выборам в парламент Молдавии. В Москву незамедлительно вылетела правительственная делегация.

На днях было опубликовано видео встречи летчиков с представителями правительства Молдавии в одной из московских больниц. Там пилоты отказались от транспортировки в Кишинев, выразив желание продолжить лечение в Москве. Один из освобожденных сказал, что за годы, проведенные в плену террористов, они потеряли надежду на помощь со стороны молдавского правительства.

История освобождения

Ранее президент Молдавии осудил реакцию кабинета министров. По его словам, представители РФ занялись освобождением из плена молдавских летчиков в прошлом году после провала переговоров, которые вело правительство. Была проведена очень серьезная операция, пленников переправляли через несколько границ, рассказал Додон.

Вертолет молдавской компании Valan International Cargo Charter, работавший в Афганистане по контракту с правительством США, был обстрелян 24 ноября 2015 года над контролируемой талибами провинцией Фарьяб. После этого экипаж подал сигнал бедствия и совершил вынужденную посадку. На борту машины находился 21 человек: 18 пассажиров и три члена экипажа - молдаване Олег Гроза, Буруянэ и Крихан.

Афганские спецслужбы, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела четырех погибших, среди которых был Гроза. Позже его тело было передано властям Молдавии. Остальные были взяты в плен боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые уже через день разместили в интернете видеозапись с заложниками.

Правительство Молдавии ограничило доступ СМИ к переговорам об освобождении пилотов из-за опасений навредить им. О судьбе летчиков все эти годы почти ничего не было известно.