Израильские военные сообщили о задержании 16 палестинцев на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 февраля. /ТАСС/. Израильские солдаты арестовали 16 разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

"Военные при поддержке пограничной полиции, полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) арестовали 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности и участии в массовом терроре, направленном против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении.

В армейской пресс-службе указали, что все задержанные переведены для допросов в контрразведку.