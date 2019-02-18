Полиция Украины задержала в Донбассе митрополита УПЦ

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция Славянска подконтрольной правительству Украины территории Донецкой области задержала на линии разграничения митрополита Горловского и Славянского Митрофана канонической Украинской православной церкви (УПЦ), но вынуждена была его отпустить. Об этом в понедельник сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Митрополита Горловского и Славянского Митрофана задержали на контрольно-пропускном пункте и в сопровождении конвоя доставили в городское управление полиции города Славянска", - проинформировали в УПЦ, уточнив, что митрополит возвращался с богослужения, которое он совершал в одном из храмов епархии в Лиманском районе.

Иерарх УПЦ был доставлен в городское управление полиции Славянска по подозрению в сепаратизме, однако его прихожане способствовали его освобождению, уточнили в УПЦ. "После того, как только о происшествии стало известно верующим епархии, они вместе с духовенством собрались у городского управления полиции и совершили молебное пение <...> Через некоторое время его отпустили из отделения полиции, и он уехал в направлении епархиального управления", - сообщили в отделе церкви.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между УПЦ и непризнанным Киевским патриархатом. Ситуация обострилась после создания в конце прошлого года так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей в январе Константинопольским патриархатом томоса об автокефалии. Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. По данным УПЦ, всего с 2014 года при поддержке радикалов оказались захвачены около 50 ее храмов.

18 февраля стало известно, что в связи с фактами массовых нарушений прав человека на Украине и реальной угрозой эскалации религиозных конфликтов каноническая УПЦ обратилась в ООН, ОБСЕ и ЕС.