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CNN: США и КНДР обсуждают возможность назначения представителей по налаживанию связей

В дальнейшем стороны могут учредить секции интересов, отмечает телекомпания

ТАСС, 18 февраля. Вашингтон и Пхеньян обсуждают возможность назначения представителей по налаживанию связей с перспективой создания секций интересов. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на американские дипломатические источники.

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По их словам, еще во время первой своей встречи в Сингапуре 12 июня прошлого года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились предпринять шаги по установлению "новых отношений между странами".

Как подчеркнули источники, если переговоры в этом направлении будут проходить успешно, то "первым шагом мог бы стать обмен представителями по налаживанию связей", что в дальнейшем привело бы к учреждению секций интересов.

"С американской стороны в КНДР могли бы отправиться несколько сотрудников во главе с высокопоставленным представителем Госдепартамента, владеющим корейским языком, для создания там секции интересов", - отметила CNN.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Пхеньян на американской территории располагает лишь миссией при ООН в Нью-Йорке. Интересы Вашингтона в КНДР представляет посольство Швеции.

По итогам саммита в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.

Очередная встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 27-28 февраля в Ханое.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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