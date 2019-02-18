Эрдоган раскритиковал США за поддержку курдских формирований в Сирии

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в понедельник на митинге в городе Бурдур, подверг критике США за поддержку курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) в Сирии.

"Вы через Ирак направили террористам примерно 23 тыс. грузовиков с вооружением. Но когда мы обратились с запросом [на приобретение оружия], вы даже не стали его нам продавать. Что это за Североатлантический альянс такой, что за сотрудничество в рамках НАТО?" - приводит слова Эрдогана Anadolu Ajansı. По его словам, оказывающие поддержку террористам страны "ставят под угрозу собственную безопасность".

Кроме того, президент Турции отметил, что Анкара "ожидает выполнения договоренностей с США по сирийскому Манбиджу". "Этот район должен быть очищен от террористов, а управление над ним передано местным жителям", - сказал он.