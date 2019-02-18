ОАЭ закупили зенитные ракетные системы Patriot на $1,5 млрд

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов закупили американские зенитные ракетные системы (ЗРС) Patriot на сумму более 5,7 млрд дирхамов ($1,5 млрд) в ходе выставки IDEX 2019 в Абу-Даби. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани.

"С американской компанией Raytheon подписан контракт стоимостью 5,729 млрд дирхам на поставку пусковых установок ЗРС Patriot в интересах Военно-воздушных сил и Сил противовоздушной обороны ВС ОАЭ", - сказал аль-Хасани.

Состав закупленной партии систем он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в первый день выставки ОАЭ подписали соглашение на закупку у компании Raytheon зенитных управляемых ракет для системы Patriot общей стоимостью 1,307 млрд дирхамов ($356,1 млн).