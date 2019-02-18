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СМИ: новый раунд межафганских переговоров с талибами может пройти в марте

Как отмечает телеканал ATN, встречу в Катаре могут посетить представители официального Кабула

ТАСС, 18 февраля. Новый раунд межафганских переговоров с участием представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) запланирован на начало марта в Дохе, столице Катара. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в понедельник телеканал ATN.

"На переговорах в Москве было обещано, что следующий раунд переговоров состоится в Катаре после встречи представителей США и талибов, - приводит телеканал слова источника. - Уже началась подготовка к встрече, и, возможно, некоторые представители официальных властей также будут участвовать в этом раунде переговоров".

Представители "Талибана" должны встретиться со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом 25-26 февраля в Дохе для обсуждения режима прекращения огня и вывода с территории Афганистана иностранных войск.

Ранее в понедельник представитель афганских талибов Забиулла Муджахид сообщил, что другая встреча представителей радикального движения с делегацией из США, запланированная на 18 февраля в столице Пакистана, была отложена из-за того, что большая часть делегатов от "Талибана" не смогла прибыть в Пакистан из-за наложенных на них со стороны ООН и США ограничений на передвижение.

Первая межафганская встреча, участие в которой приняли представители талибов и неофициальная делегация афганских политиков, прошла 5-6 февраля в Москве. Организаторами и спонсорами мероприятия выступили представители афганской диаспоры в РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о том, что Вашингтон намерен отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан". В середине января Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей по поводу рамок мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на афганской территории.

Теги
АфганистанСШАКатарРоссия
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