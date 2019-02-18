В полиции заявили, что водрузившие флаг РФ на собор в Солсбери лица пока не установлены

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Лица, водрузившие флаг Российской Федерации на строительные леса вокруг собора в городе Солсбери, пока не установлены. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в полиции графства Уилтшир.

"На данный момент подозреваемые не установлены", - сообщила корреспонденту ТАСС сотрудница полицейской пресс-службы. Представительница полиции добавила, что властям известно о произошедшем, и что полиция "наводит необходимые справки и просматривает записи с камер наружного наблюдения в районе происшествия".

О появлении флага РФ на строительных лесах, установленных вокруг знаменитого собора в Солсбери, в воскресенье сообщила местная газета Salisbury Journal. По информации издания, в ночь на 17 февраля неизвестный человек или группа лиц забрались на леса и вывесили триколор. Утром флаг заметили служители собора, и он был снят. Газета также опубликовала фотографию удаления полотнища с национальными цветами России со строительных конструкций, установленных вокруг соборных стен.

Посольство РФ в Лондоне назвало появление российского флага на соборе провокацией и "очередной неуклюжей попыткой еще раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в Солсбери в марте прошлого года".

Солсбери привлек в минувшем году внимание мирового сообщества в связи с отравлением в этом городе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. По версии британской стороны, 4 марта 2018 года они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", что стало поводом для долговременного закрытия в этом городе многих объектов бизнеса, а также перекрытия доступа людей к ряду жилых и парковых территорий.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало. 16 марта прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.