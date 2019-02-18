Страны ЕС достигли политического консенсуса по новым санкциям против России

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза достигли политического консенсуса по новым санкциям против России в связи с ситуацией в Керченском проливе. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"Я могу подтвердить, что есть политический консенсус по новым мерам - индивидуальным санкциям против России. Формальный процесс завершится в ближайшие дни", - сказала она.

Речь идет, по данным европейских источников, о внесении восьми человек в черный список ЕС. Информацию, что эти санкции включают только внесение нескольких физических лиц в черный список, подтвердил и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

При этом Могерини подчеркнула, что санкции Евросоюза против России не должны оставаться навсегда, но сейчас "время для их отмены еще не пришло". "Мы пока не видим позитивного развития ситуации на месте, поэтому ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций", - заявила она.