В США два конгрессмена начали расследование связей Национальной стрелковой ассоциации с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Два члена Палаты представителей Конгресса США начали расследование контактов членов Национальной стрелковой ассоциации с россиянами. Как сообщила в понедельник телекомпания ABC, конгрессмены Тед Лью (демократ от штата Калифорния) и Кэтлин Рай (демократ от штата Нью-Йорк) направили письмо исполнительному директору Национальной стрелковой ассоциации Уэйну Лапьеру с требованием предоставить всю информацию о переписке, встречах и финансовых операциях, в которых участвовали члены ассоциации и россияне.

Законодателей-демократов прежде всего интересует информация о поездке членов ассоциации в Москву в 2015 году, а также о взносах Национальной стрелковой ассоциации на финансирование предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

"Мы озабочены тем, что Национальная стрелковая ассоциация не проявляет желания полностью раскрыть информацию относительно поездки в Москву ее членов в 2015 году, - приводит телекомпания ABC выдержку из письма. - Кроме того, мы испытываем озабоченность по поводу того, что то же самое можно сказать и по поводу других утверждений, касающихся членов ассоциации и ее связей с Россией".

Поскольку демократы имеют большинство в Палате представителей, отметила телекомпания, они могут затребовать интересующую их информацию с помощью повестки.

Национальная стрелковая ассоциация объединяет в США сторонников права граждан на хранение и ношение оружия и является одной из самых влиятельных лоббистских групп в стране.