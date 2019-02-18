В Литве на участие в президентских выборах претендуют 15 человек

ВИЛЬНЮС, 18 февраля. /ТАСС/. Главная избирательная комиссия Литвы завершила в понедельник прием документов на регистрацию на участие в президентских выборах в мае текущего года. В последний день к президентской гонке присоединились еще три претендента, теперь их 15 человек.

Документы 11 из них подтверждены комиссией, претендентам выданы подписные листы. Остальные зарегистрировавшиеся должны дождаться оценки соответствия представленных документов необходимым требованиям.

Никто из этих участников политической кампании (у всех у них такой статус) пока кандидатом официально не стал. "Согласно конституции, претендент на участие в президентских выборах должен собрать в свою поддержку не менее 20 тыс. подписей граждан, а также внести залог в размере €4,6 тыс., после чего он переходит в новый статус - кандидата в президенты", - пояснила комиссия.

В понедельник документы в Главизбирком представил лидер политической партии "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей", депутат Европарламента Вальдемар Томашевский. Он является единственным зарегистрировавшимся представителем нацменьшинств.

Согласно ранее проведенным опросам, лидерами президентской гонки считались экономист Гитанас Науседа (22,9%), парламентарий, экс-министр финансов Ингрида Шимоните (16,1%) и премьер Саулюс Сквернялис (15%). Оказавшиеся на четвертом месте и ниже набрали каждый в свою поддержку лишь 3% и меньше голосов респондентов.

Выборы президента Литвы состоятся в мае 2019 года. Нынешний лидер Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может. Президент в Литве избирается прямым всеобщим голосованием сроком на пять лет.