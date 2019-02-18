Варшава требует извинений. Как развивался конфликт Польши с Израилем

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Совместный саммит стран Вишеградской группы (V4) - Венгрии, Польши, Словакии и Чехии - с Израилем должен был стать одной из главных внешнеполитических побед израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху перед запланированными на 9 апреля парламентскими выборами в этой стране.

Лидеры стран Центральной и Восточной Европы планировали собраться во вторник, 19 февраля, в Иерусалиме, таким образом продемонстрировав израильским избирателям, что глава их правительства работает над тем, чтобы сломить европейский консенсус в вопросе поддержки Ирана и Палестины и привлечь на свою сторону новых западных партнеров.

Однако этим планам помешали не ко времени озвученные израильскими политиками суждения об участии поляков в истреблении евреев во время Второй мировой войны. Варшава, признавая имевшие в военный период место факты сотрудничества отдельных польских граждан с нацистами, выступает категорически против обвинений Польши или польского народа в целом в причастности к холокосту.

Высказывания Нетаньяху

13-14 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приехал в Варшаву для участия в министерской встрече по Ближнему Востоку. Во время этого визита он встретился с журналистами, которые попросили его прокомментировать тот факт, что в польские суды все еще подаются гражданские иски к тем, кто обвиняет польский народ в участии в холокосте. Ранее в Польше был принят закон, вводящий уголовную ответственность за такие обвинения, но из-за протеста Израиля и США эти нормы были отменены.

По итогам этого брифинга в газете The Jerusalem Post были опубликованы слова Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны. "Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был судим за такие заявления", - процитировали слова премьера СМИ.

В результате МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари для разъяснений. Дипломат рассказала, что присутствовала на брифинге премьера и, по ее словам, тот указал, что ни один человек не предстал перед судом за упоминание о тех поляках, которые сотрудничали с нацистами. При этом, как подчеркнула Азари, упоминания польского народа в речи Нетаньяху не было.

Разъяснения израильской стороны показались Варшаве недостаточными, и премьер-министр республики Матеуш Моравецкий принял решение отказаться от поездки в Иерусалим на саммит V4, поручив представлять страну на встрече главе МИД Яцеку Чапутовичу.

"В последние дни в медийном пространстве появилось несколько ложных обвинений [в адрес] польского государства. Некоторые из них позднее были опровергнуты, за некоторые последовали извинения. Однако премьер Матеуш Моравецкий очень принципиально относится к вопросам обвинения польского государства, польского народа в действиях, которые они не совершали во время Второй мировой войны", - указал представитель канцелярии правительства Польши Михал Дворчик.

Заявления главы МИД Исраэля Каца

На этом решении Моравецкого конфликт казался исчерпанным, однако слова Нетаньяху решил прокомментировать новый глава МИД Израиля Исраэль Кац. По его словам, "премьер-министр выразился ясно".

"Я сам сын выживших в холокосте. Как и любой израильтянин и еврей могу сказать: мы не забудем и не простим. Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами и, как сказал Ицхак Шамир (бывший премьер-министр Израиля, 1915-2012), отца которого убили поляки, "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". И никто не будет нам указывать, как мы должны выражаться и как помнить наших павших", - сказал новый глава МИД еврейского государства.

После этого события развивались молниеносно. Послу Израиля в Польше Анне Азари вновь пришлось посетить МИД, представители польских властей на разных уровнях потребовали от израильской стороны опровержения и извинений. Когда таковых не последовало, премьер Моравецкий заявил о решении не отправлять польскую делегацию на саммит V4 в Иерусалим.

"Формулировки министра Каца недопустимы", - констатировал польский премьер на брифинге. "Для нас вопрос исторической правды имеет фундаментальное значение, - подчеркнул он. - Мы не можем согласиться на использование расистской риторики в дипломатии".

Вскоре глава правительства Чехии Андрей Бабиш информировал журналистов, что саммит V4 не состоится. Однако, учитывая, что премьер Словакии Петер Пеллегрини и его венгерский коллега Виктор Орбан на тот момент уже находились в Израиле, было решено организовать двусторонние встречи.

4+1

Первая встреча премьеров V4 с Нетаньяху состоялась в июле 2017 года в Будапеште. В венгерской столице главы правительств договорились создать две рабочие группы: по борьбе с терроризмом и по вопросам технической поддержки. Тогда же Нетаньяху попросил партнеров из Вишеградской группы выступить в Брюсселе за улучшение отношений с Израилем.

Планировалось, что Израиль организует второй, ответный саммит в новом формате на своей территории. Сообщается, что он должен был состояться еще в 2018 году, но эти планы все время откладывались.

Теперь из-за польско-израильского историко-дипломатического скандала формат "4+1" распался. Будущее подобных саммитов пока не ясно. Чешский премьер Бабиш выразил надежду, что встречу "четверки" с Нетаньяху удастся провести во второй половине года, когда в региональном объединении будет председательствовать Чехия.

Польша ждет извинений

Польша тем временем, по словам министра Чапутовича, рассчитывает, что власти Израиля займут решительную позицию и откажутся от своих слов. "Мы считаем, что такие высказывания недопустимы, - указал он, общаясь с журналистами в Брюсселе. - Они провоцируют антисемитизм, носят расистский характер и не служат дружбе и в целом польско-израильским отношениям".

Как информировал Чапутович, он обсудил сложившуюся ситуацию с главами МИД Вишеградской группы. "Все министры были возмущены, - заверил он. - Все выразили солидарность".

Представитель кабинета президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский оценил, что "идея организации саммита V4 в Иерусалиме в период пика избирательной кампании в Израиле изначально была рискованной". "Она могла бы удастся только в случае, если бы принимающая сторона понимала, что это жест для нее", - добавил он.

"Если принимающая сторона не понимает, что сам факт организации саммита в Иерусалиме в этот период является жестом со стороны Вишеградской группы и не готовит красную дорожку для приезжающих лидеров, это означает, что она не понимает связанных с этой встречей рисков", - пояснил Щерский.