Киев направил в ЕСПЧ дополнительное заявление по делу украинских моряков

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дополнительное заявление по делу украинских моряков с требованием предоставить им медицинскую помощь и переместить в медучреждения страны. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Павел Петренко.

"Мы буквально в пятницу подали требование в Европейский суд по правам человека, чтобы украинских моряков перевели в медицинские заведения, мы требуем, чтобы их направили на лечение в медицинские заведения Украины и оказали им необходимую медицинскую помощь", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Петренко добавил, что в настоящий момент в ЕСПЧ находятся пять межгосударственных дел. "Они разделены по территориальному признаку и фактически по хронологии действий: первое дело - это Крым, второе дело - это объединенные наши заявления по Донбассу за разные промежутки времени, третье дело - это дело украинских детей-сирот, четвертое дело - это политзаключенные, пятое дело, которое мы подали буквально 7 января текущего года, касается украинских моряков", - отметил министр.