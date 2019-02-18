В СДС призвали оставить в Сирии 1500 военных международных сил для борьбы с ИГ

ТАСС, 18 февраля. Командир вооруженных формирований коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), действующей при поддержке США, Мазлум Кобани призвал в понедельник оставить в Сирии около 1000-1500 военнослужащих международных сил для того, чтобы помочь в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщило агентство Reuters, Кобани также выразил надежду на то, что США остановят реализацию плана по полному выводу своих войск с территории Сирии.

"Мы бы хотели иметь прикрытие с воздуха, воздушную поддержку и силы на земле для координации с нами", - сказал Кобани небольшой группе журналистов после переговоров с американскими военными на авиабазе в неназванном месте на северо-востоке Сирии.

Как отметил командир, шли дискуссии о возможной поддержке СДС со стороны французских и британских войск в Сирии. Кроме того, он указал, что хотел, чтобы хотя бы "небольшая группа американских сил" также осталась в этой арабской республике.

По информации Reuters, глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел после встречи с Кобани в свою очередь заявил, что все еще выполняет приказ президента США Дональда Трампа о полном выводе американских войск. "Мы, безусловно, понимаем, что они хотели бы, чтобы мы так поступили, но, конечно, это не тот путь, по которому мы идем в данный конкретный момент", - приводит агентство слова Вотела.

Президент Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод войск США из Сирии. По словам американских официальных лиц, вывод военнослужащих численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней. Как заявил 10 января госсекретарь США Майкл Помпео, уход из Сирии не означает сворачивания усилий США в борьбе с группировкой.

Международная коалиция против террористической группировки ИГ была сформирована по инициативе США на саммите НАТО, состоявшемся 4-5 сентября 2014 года в Уэльсе (Великобритания).