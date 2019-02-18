Представитель Мэй: боевиков ИГ нужно судить там, где они совершили преступления

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Иностранные боевики "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) и других террористических группировок должны быть судимы в тех регионах, где совершали свои преступления. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы забрать из Сирии своих граждан, ранее присоединившихся к ИГ.

"Иностранные боевики должны быть переданы суду в соответствии с надлежащими судебными процедурами в наиболее подходящей для этого юрисдикции. По возможности это должно делаться в том регионе, где были совершены преступления, - отметил сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит газета The Independent. - Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами в этом вопросе. Правительство будет делать все возможное для обеспечения безопасности Соединенного Королевства".

В субботу Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство" и взятых в плен в Сирии возглавляемой Соединенными Штатами международной коалицией. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

В самой Великобритании параллельно идет общественная дискуссия по вопросу о том, могут ли рассчитывать на возвращение в страну жены боевиков, уехавшие в Сирию и Ирак из Соединенного Королевства. Глава британского МВД Саджид Джавид в понедельник вновь подчеркнул, что британские власти намерены препятствовать попыткам въезда в страну людей, связанных с террористами, и при необходимости будут лишать их британского гражданства.