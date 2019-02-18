Гуайдо заявил, что гуманитарную помощь доставят в Венесуэлу 23 февраля в любом случае

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Иностранная гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Венесуэлы 23 февраля при любых обстоятельствах. С таким обещанием выступил в понедельник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, речь которого транслировалась в Twitter .

"Гуманитарная помощь будет доставлена в Венесуэлу в любом случае, потому что 23 февраля мы мобилизуемся во всех уголках страны, потому что бригады волонтеров будут сопровождать помощь, а в каждом городе пройдут протесты и манифестации", - сказал он.

Лидер венесуэльской оппозиции добавил, что правительство страны во главе с президентом Николасом Мадуро "не знает, что делать". Он также вновь призвал вооруженные силы Венесуэлы поддержать инициативу о доставке гуманитарной помощи населению. Политик напомнил, что парламент принял закон об амнистии для тех военных, которые перейдут на сторону оппозиции.

Ранее Гуайдо сообщил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.